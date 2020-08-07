Расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках завершено

Потерпевшая сторона ознакомится с документами, после чего материалы направятся в суд.

Расследование дела о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках завершено. Об этом "РИА Новостям" рассказал адвокат Алексей Коврижкин представляющий интересы Игоря Ляховца.

Нас официально уведомили об окончании следственных действий Алексей Коврижкин, адвокат

Напомним, что расследование велось в отношении пяти полицейских. Их обвиняют в провокации против Ивана Голунова. Следствие считает, что подозреваемые подбросили журналисту запрещенные вещества. Оперативника предъявлены официальные обвинения. Согласно материалам дела, заказчика у преступления не было. Считается, что наркотики могли быть подброшены для того, чтобы повысить показатели отделения полиции. Сторона потерпевшего ознакомится с документами, после чего они будут переданы в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу.

Видео: Youtube / Следственный комитет Российской Федерации