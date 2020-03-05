Журналиста Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу. Процедура назначена в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских. Её инициировал Следственный комитет.
Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
- Голунову назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Это вполне стандартная процедура, - написал защитник.
Ранее журналист уже проходил подобную экспертизу. В 2013 году она отклонений от нормы не показала. На основании той экспертизы он получил паспорт моряка.
Ранее подозреваемый полицейский заявил, что Голунов его оговорил.
Видео: Instagram / lind_lindberg
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