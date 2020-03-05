Он уже проходил её в 2013 году.

Журналиста Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу. Процедура назначена в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских. Её инициировал Следственный комитет.

Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

- Голунову назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Это вполне стандартная процедура, - написал защитник.

Ранее журналист уже проходил подобную экспертизу. В 2013 году она отклонений от нормы не показала. На основании той экспертизы он получил паспорт моряка.

Ранее подозреваемый полицейский заявил, что Голунов его оговорил.

Видео: Instagram / lind_lindberg