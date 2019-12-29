Подозреваемый полицейский заявил, что Голунов его оговорил

Другой подозреваемый ранее признался, что наркотики журналисту подбросили.

Оправданный журналист Иван Голунов на самом деле имел при себе наркотики во время задержания. Об это в своих показаниях заявил бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец.

По его словам за журналистам велась слежка после получения данных из СИЗО-3. Оперативники узнали, что Голунов посещал Чехию, и предположили, что наркотики он возил от туда.

Ляховец утверждает, что Голунов воспользовался общественным резонансом и антипатией общества к сотрудникам полиции и оговорил его и его коллег, чтобы избежать привлечения его к уголовной ответственности.

Напомним, что журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня. В полиции рассказали, что при личном осмотре у него обнаружили 4 грамма запрещенного вещества. За обвинение в хранении и сбыте наркотиков Голунова ждал уголовный срок. Из-за недоказанности его участия в преступлении Иван Голунов был освобожден от уголовной ответственности. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев.

В ходе следствия полицейский Денис Коновалов заявил, что подбросил наркотики журналисту по приказу начальника Игоря Ляховца.