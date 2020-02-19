Полицейский Денис Коновалов заявил, что подбросил наркотики журналисту по приказу начальника Игоря Ляховца.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что экс-полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина.

Отмечается, что бывший полицейский Денис Коновалов заявил, что подбросил наркотики журналисту по приказу своего экс-начальника Игоря Ляховца. При этом сам Лиховец обвинения отвергает. Однако следствие все же считает его организатором преступления

По делу Голунова арестованы пятеро полицейских. Напоним, что лица, которые могли быть причастными к данному инциденту, ранее были уволены из госорганов. Напомним, что журналиста Голунова задержали 6 июня 2019 года. У него якобы обнаружили свертки с наркотическими веществами. Однако об этом полиция сообщила только на следующий день после поимки москвича. Голунов заявил, что вещества ему подбросили.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым.

Видео:lind_lindberg/instagram