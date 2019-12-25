Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым

Сам журналист извинений не получал.

Генеральная прокуратура России объявила, что прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед Иваном Голуновым за необоснованное уголовное преследование. Сам журналист заявил, что узнал об этом только из СМИ. Он рассказал "Интерфаксу", что на самом деле такого не было.

Я пока ничего не получил. Но довольно странно, что пресс-служба сначала рассылает пресс-релиз прокомментировал пострадавший

Москвич считает, что представители ведомства могли связаться с ним по телефону и поговорить несколько минут. Уже после этого им следовало бы направлять пресс-релиз в прессу. Иван Голунов отметил, что извинения пришли с опозданием на 7 месяцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что пять экс-полицейских задержаны по делу журналиста Голунова.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

