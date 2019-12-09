В Генпрокуратуре отказались извиняться перед Голуновым

Об этом рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Представители Генеральной прокуратуры РФ отказались официально извиниться перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование.

Как сообщила сторона защиты, в ответе на жалобу указывается, что извиняться перед реабилитированным за вред приносятся прокурором, надзирающим за данным уголовным делом. При этом в самой жалобе адвокат указал, что Иван Голунов незаконно был подвергнут ряду мер процессуального принуждения и необоснованному привлечению к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что по делу журналиста Голунова задержаны пять экс-полицейских.

Известно, что речь идет о бывших оперативниках из УВД по ЗАО. Они проходят по делу о фальсификации материалов уголовного дела.

Лица, которые могли быть причастными к данному инциденту, ранее были уволены из госорганов. Журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года. У него якобы обнаружили свертки с наркотическими веществами. Однако об этом полиция сообщила только на следующий день после поимки москвича. Голунов заявил, что вещества ему подбросили. В результате 11 июня уголовное дело против него официально прекращено.