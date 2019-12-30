Пять экс-полицейских задержаны по делу журналиста Голунова

Они дают показания в СК РФ.

Пять сотрудников полиции задержаны по делу Ивана Голунова. Они находятся на допросе в Следственном комитете. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственные источники. Известно, что речьи идет о бывших оперативниках из УВД по ЗАО. Они проходят по делу о фальсификации материалов уголовного дела.

Лица, которые могли быть причастными к данному инциденту, ранее были уволены из госорганов. Напомним, что журналиста Голунова задержали 6 июня 2019 года. У него якобы обнаружили свертки с наркотическими веществами. Однако об этом полиция сообщила только на следующий день после поимки москвича. Голунов заявил, что вещества ему подбросили. В результате 11 июня уголовное дело против него официально прекращено.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин впервые развернуто прокомментировал дело Ивана Голунова.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

