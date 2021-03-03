Журналист Иван Голунов опубликовал видео с подробной хронологией своего задержания, в ходе которого ему подбросили наркотики.
Когда я смотрю видео с камер наблюдения в день своего задержания, меня больше всего поражает обыденность происходящего.
Иван Голунов, журналист
На видео видно, что полицейские дежурили у дома Ивана Голунова с самого утра. По его словам, они точно знали куда он пойдёт и по какому маршруту.
На отметке 04:25 ролика запечатлён момент, когда оперативник Денис Коновалов подбрасывает журналисту наркотики.
Ранее следствию не удалось найти заказчиков дела Голунова.
Видео: YT / Golunov
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