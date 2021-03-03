На видео видно, что полицейские дежурили у дома Ивана Голунова с самого утра.

Журналист Иван Голунов опубликовал видео с подробной хронологией своего задержания, в ходе которого ему подбросили наркотики.

Когда я смотрю видео с камер наблюдения в день своего задержания, меня больше всего поражает обыденность происходящего. Иван Голунов, журналист

На видео видно, что полицейские дежурили у дома Ивана Голунова с самого утра. По его словам, они точно знали куда он пойдёт и по какому маршруту.

На отметке 04:25 ролика запечатлён момент, когда оперативник Денис Коновалов подбрасывает журналисту наркотики.

Ранее следствию не удалось найти заказчиков дела Голунова.

Видео: YT / Golunov