Источник сообщил, что свидетель из "дела Голунова" полковник Щиров покинул РФ

В "Интерфаксе" заявили, что Андрей Щиров может находиться в Европе.

Свидетель из "дела Голунова" полковник Андрей Щиров покинул РФ. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" с ссылкой на собственный источник. В СМИ уточнили, что говорят о бывшем главе отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа столицы. Предположительно, мужчина мог переехать жить в Черногорию. Ранее по итогам служебной проверки чиновника сняли с должности. Это произошло летом 2019 года.

Щиров переехал из России в одну из европейских стран. Насколько мне известно, он находится в Черногории. источник агентства

По словам эксперта, Андрея Щирова должны были допросить в качестве свидетеля в Московском городском суде в рамках изучения уголовного дела в отношении экс-полицейских, которых обвиняют в том, что они подбросили запрещенные вещества российскому журналисту. Повестку в суд для допроса Щиров не получил, так как покинул страну.

Адвокат Ивана Голунова написал в собственном Telegram-канале о том, что защитники экс-полицейских не могут дозвониться до Андрея Щирова.

Иван Голунов опубликовал видео с подробной хронологией своего задержания.

Фото: Piter.tv