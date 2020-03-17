СК просит продлить срок ареста экс-полицейских по делу Голунова

Фигуранты дела могут остаться под стражей до 7 июня 2020 года.

СК России просит продлить срок ареста экс-полицейских по делу Ивана Голунова. Об этом "ТАССу" сообщил представитель журналиста и "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин. Речь идет о четырех фигурантах расследования. Бывших оперативников подозревают в незаконном задержании журналиста "Медузы".

Следствие рассчитывает, что суд продлит срок содержания под стражей до 7 июня. Таким образом СК просит продлить арест на два месяца и девять суток. Денису Коновалову, признавшему вину, просят продлить домашний арест на такой же срок.

Ранее экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым в суде.

