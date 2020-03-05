Судья Хохляева пожаловалась Путину на травлю

Считает, что это связано с её профессиональной деятельностью.

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хохляева пожаловалась президенту Владимру Путину на травлю и принуждение уволится. Об этом она написала в открытом письме главе государства, которое опубликовал "Коммерсант".

- Я и моя семья три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры, - указано в письме.

Далее судья пишет, что руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков её пытаются "убрать с должности".

Хохляева подчеркнула, что судьёй Краснодарского краевого суда её назначил президент в 2000 году.

Она уверяет, что в 2017-м году вынесла два решения в разрез с интересами одной бизнес-структуры. После этого "в СМИ началась кампания по ее "дискредитации с целью отставки".

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