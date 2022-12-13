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Первый официальный матч "Зенита" с "Волгой" будет судить Алексей Сухой
Сегодня, 18:51
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Первый официальный матч "Зенита" с "Волгой" будет судить Алексей Сухой

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При нем сине-бело-голубые никогда не проигрывали.

Игру петербургского "Зенита" и  ульяновской "Волги" будет обслуживать команда  "фартового" судьи Алексея Сухого. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Четвертьфинальный матч Кубка России  пройдет 25 февраля в 14:30. Помогать судье будут  ассистенты Алексей Воронцов из Ярославля и Михаил Иванов из Костромы.

Добавим, что все игры, которые судил Алексей Сухой, завершились для "Зенита" благополучно. Сине-бело-голубые выиграли пять раз и три раза сыграли вничью.

Ранее на Piter.tv: футболистам "Зенита" Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского гражданства.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

Теги: волга, зенит, официальный матч зенита, спорт, судья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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