Первый официальный матч "Зенита" с "Волгой" будет судить Алексей Сухой

Игру петербургского "Зенита" и ульяновской "Волги" будет обслуживать команда "фартового" судьи Алексея Сухого. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Четвертьфинальный матч Кубка России пройдет 25 февраля в 14:30. Помогать судье будут ассистенты Алексей Воронцов из Ярославля и Михаил Иванов из Костромы.
Добавим, что все игры, которые судил Алексей Сухой, завершились для "Зенита" благополучно. Сине-бело-голубые выиграли пять раз и три раза сыграли вничью.
Ранее на Piter.tv: футболистам "Зенита" Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского гражданства.
Фото: Телеграм / ФК "Зенит"
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