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Футболистам "Зенита" Малкому и Клаудиньо добрили получение российского гражданства
Сегодня, 14:51
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Футболистам "Зенита" Малкому и Клаудиньо добрили получение российского гражданства

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Игроки изъявили желание  стать гражданами России еще осенью 2022 года.

Футболисты из Бразилии Малком и Клаудиньо, которые играют за ФК "Зенит", получили российское гражданство. Им одобрили получение паспортов РФ. Об этом 18 февраля сообщили в ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Александра Медведева. 

Игроки изъявили желание  стать гражданами России еще осенью 2022 года. Скоро будет назначена дата церемонии вручения паспортов. 

Напомним, что Малком присоединился к сине-бело-голубым в 2019 году. Он принял участие в 98 матчах в составе "Зенита". Футболист забил 29 мячей в ворота противников. 

Клаудиньо подписал контракт с петербургским клубом в 2021 году. За это время 26-летний бразилец забил 13 голов в 50 играх. 

Ранее на Piter.tv: Дзюба рассказал, как относится к сплетням по поводу его перехода в "Локомотив".

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

Теги: зенит, клаудиньо, малком, российское гражданство, спорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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