Дзюба рассказал, как относится к сплетням по поводу его перехода в "Локомотив"

Дзюба признался, что счастлив играть за московский клуб.

Бывший форвард "Зенита" Артем Дзюба перешел в "Локомотив". Он рассказал, как реагирует на шумиху по поводу его нового клуба. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

Дзюба признался, что счастлив играть за "Локомотив". Футболист еще летом понял, что хочет представлять в спорте Россию. Он отметил, что ему комфортно тренироваться на родине, жить здесь с семьей.

У нас с "Локо" схожие задачи – мы должны помочь друг другу выбраться из не самой простой ситуации. Артем Дзюба, нападающий "Локомотива"

Футболист заключил контракт с "Локомотивом" 8 февраля. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

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Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"