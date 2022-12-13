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Дзюба рассказал, как относится к сплетням по поводу его перехода в "Локомотив"
Сегодня, 19:00
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Дзюба рассказал, как относится к сплетням по поводу его перехода в "Локомотив"

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Дзюба признался, что счастлив играть за московский клуб.

Бывший форвард "Зенита" Артем Дзюба перешел в "Локомотив". Он рассказал, как реагирует на шумиху по поводу его нового клуба. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба. 

Дзюба признался, что счастлив играть за "Локомотив". Футболист еще летом понял, что хочет представлять в спорте Россию. Он отметил, что ему комфортно тренироваться на родине, жить здесь с семьей. 

 У нас с "Локо" схожие задачи – мы должны помочь друг другу выбраться из не самой простой ситуации.

Артем Дзюба, нападающий "Локомотива"

Футболист заключил контракт с "Локомотивом" 8 февраля. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Ранее на Piter.tv: Сердар Азмун рассказал, есть ли у него желание вернуться в "Зенит".

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: дзюба, локомотив, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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