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Сердар Азмун рассказал, есть ли у него желание вернуться в "Зенит"
Сегодня, 17:29
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Сердар Азмун рассказал, есть ли у него желание вернуться в "Зенит"

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В составе "Зенита" футболист забил 60 голов.

Иранский нападающий Сердар Азмун рассказал, что не планирует возвращаться в "Зенит". Он заявил, что играть за Россию он больше не хочет. Об этом сообщили в Sport24. 

Спортсмен принял решение остаться в немецком клубе. Для него этот выбор оказался делом принципа. 

Напомним, что в  январе 2022 года Сердар Азмун перешел "Байер". Он подписал контракт до 30 июня 2027 года. 

Футболист выступал за сине-бело-голубых  с 2019 по 2022 год. Азмун принял участие в 104 матчах. В составе "Зенита" он забил 60 голов.

Ранее на Piter.tv: Дзюба может продолжить спортивную карьеру в чемпионате Китая.

Фото:  пресс-служба ФК "Зенит"

Теги: байер, зенит, сердар азмун, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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