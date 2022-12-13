Сердар Азмун рассказал, есть ли у него желание вернуться в "Зенит"

В составе "Зенита" футболист забил 60 голов.

Иранский нападающий Сердар Азмун рассказал, что не планирует возвращаться в "Зенит". Он заявил, что играть за Россию он больше не хочет. Об этом сообщили в Sport24.

Спортсмен принял решение остаться в немецком клубе. Для него этот выбор оказался делом принципа.

Напомним, что в январе 2022 года Сердар Азмун перешел "Байер". Он подписал контракт до 30 июня 2027 года.

Футболист выступал за сине-бело-голубых с 2019 по 2022 год. Азмун принял участие в 104 матчах. В составе "Зенита" он забил 60 голов.

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Фото: пресс-служба ФК "Зенит"