Дзюба может продолжить спортивную карьеру в чемпионате Китая

Экс-футболист "Зенита" Артем Дзюба планирует продолжить карьеру в чемпионате Китая. Об этом сообщает Calciomercato.
Бывший форвард сине-бело-голубых хотел тренироваться в составе российской сборной, но никаких предложений не получил. Вариант сотрудничества с Китаем оказался для него привлекательным.
Сейчас игрок находится без клуба. Осенью он разорвал деловые отношения с клубом "Адана Демирспор". В составе турецкой сборной футболист провел пять матчей, забил один гол.
Ранее на Piter.tv: футболисты "Зенита" отправились на сборы в Катар.
Фото: fc-zenit.ru
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