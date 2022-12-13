Дзюба может продолжить спортивную карьеру в чемпионате Китая

Бывший форвард сине-бело-голубых хотел тренироваться в составе российской сборной, но никаких предложений не получил.

Экс-футболист "Зенита" Артем Дзюба планирует продолжить карьеру в чемпионате Китая. Об этом сообщает Calciomercato.

Бывший форвард сине-бело-голубых хотел тренироваться в составе российской сборной, но никаких предложений не получил. Вариант сотрудничества с Китаем оказался для него привлекательным.

Сейчас игрок находится без клуба. Осенью он разорвал деловые отношения с клубом "Адана Демирспор". В составе турецкой сборной футболист провел пять матчей, забил один гол.

Ранее на Piter.tv: футболисты "Зенита" отправились на сборы в Катар.

Фото: fc-zenit.ru