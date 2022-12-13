Футболисты "Зенита" отправились на сборы в Катар

Вчера игроки петербургского клуба прошли медосмотр в частной клинике.

Сегодня, 15 января, сине-бело-голубые отправились в Катар на тренировочные зимние сборы. Футболисты уже вылетели в Доху. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Зенит".

В первых зимних сборах команды примут участие 27 спортсменов. Они будут тренироваться в Катаре до 28 января.

Позже появится информация о товарищеских матчах. Напомним, днем ранее игроки петербургского клуба прошли медосмотр в частной клинике.

Ранее на Piter.tv: шайба Костина принесла "Эдмонтону" победу над "Вегасом".

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"