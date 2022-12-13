Шайба Костина принесла "Эдмонтону" победу над "Вегасом"

"Эдмонтон" одержал победу над "Вегасом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.
Нападающий "Эдмонтона" Клим Костин забросил победную шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Вегаса" во втором периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Клим Костин провел 29 матчей, забросил девять шайб и отдал четыре голевых передачи.
Ранее мы сообщали, что "Миннесота" обыграла "Аризону", Капризов отдал голевую передачу.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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