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Шайба Костина принесла "Эдмонтону" победу над "Вегасом"

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На счету форварда девять голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Эдмонтон" одержал победу над "Вегасом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Эдмонтона" Клим Костин забросил победную шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Вегаса" во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Клим Костин провел 29 матчей, забросил девять шайб и отдал четыре голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что "Миннесота" обыграла "Аризону", Капризов отдал голевую передачу.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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