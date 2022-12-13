Шайба Костина принесла "Эдмонтону" победу над "Вегасом"

На счету форварда девять голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Эдмонтон" одержал победу над "Вегасом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Эдмонтона" Клим Костин забросил победную шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Вегаса" во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Клим Костин провел 29 матчей, забросил девять шайб и отдал четыре голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что "Миннесота" обыграла "Аризону", Капризов отдал голевую передачу.

Видео: YouTube / SPORTSNET