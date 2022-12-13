"Миннесота" обыграла "Аризону", Капризов отдал голевую передачу

Россиянин набрал 52 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала победу над "Аризоной" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде добиться победного результата. Россиянин отметился голевой передачей на Матса Цуккарелло во втором периоде, который открыл счет в матче.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 42 матча, забросил 25 шайб и отдал 27 передач.

Ранее мы сообщали, что передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Сент-Луис".

Видео: YouTube / SPORTSNET