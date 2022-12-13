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Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Сент-Луис"

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Россиянин набрал 62 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Сент-Луис" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал голевую передачу Брейдена Пойнта в конце первого периода и помог канадцу оформить дубль.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 41 матч, забросил 17 шайб и отдал 45 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Филадельфией".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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