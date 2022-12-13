Шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Филадельфией"

На счету форварда 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" уступил "Филадельфии" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил единственную шайбу в ворота гостей. В конце второго периода россиянин удачно сыграл на добивании после того, как вратарь "Филадельфии" отразил один из бросков по своим воротам.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 45 матчей, забросил 30 шайб и отдал 19 голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET