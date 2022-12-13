Россиянин Клим Костин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Игра закончилась со счетом 7:1.

Российский нападающий Клим Костин признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Хоккеисты клуба "Эдмонтон Ойлерз" одержали победу с разгромным счетом над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра, проводимая на ледовой арене в Сан-Хосе, завершилась с результатом 7:1 (2:0, 3:0, 2:1) в пользу гостей. Форвард из РФ отличился на 19 минуте игры, забив шайбу в ворота оппонентов. Также голы реализовали его сокомандники на 11 и 29 минутах, 34, 38, 53 и 53 минутах матча. Шайбы забросили Коннор Макдэвид (оформил дубль), Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль, Ессе Пульюярви и Райан Маклауд. Единственный раз им ответил от "Сан-Хосе" на 56 минуте спортсмен по имени Оскар Линдблом. Российский нападающий из "Сан-Хосе" Александр Барабанов в матче очков не набрал.

"Эдмонтон" обыграл "Анахайм", Костин сделал дубль и стал второй звездой.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET