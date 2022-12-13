"Эдмонтон" обыграл "Анахайм", Костин сделал дубль и стал второй звездой

Игра закончилась со счетом 6:2.

"Эдмонтон" обыграл "Анахайм" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Клим Костин сделал дубль в матче, после чего был признан второй звездой дня. Ледовый поединок завершился с результатом 6:2 (4:1, 2:0 0:1) в пользу гостей арены. Заброшенными шайбами в воротах оппонента со стороны команды победителей отметились на 4, 5, 11, 20 и 28, 39 минутах спортсмены Дилан Холлоуэй, Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Клим Костин (оформил дубль) и Леон Драйзайтль. Со стороны хозяев стадиона голы реализовали на 9 и 41 минутах матча Сэм Кэррик и Симон Бенуа. Напомним, что в настоящее время на счету 23-летнего форварда из России записано 11 очков (за 7 забитых шайб и 4 результативные передачи) в 27 проведенных встречах текущего сезона НХЛ. Первой звездой игрового дня признан нападающий из "Филадельфии Флайерз" Трэвис Конечны, в активе которого хет-трик во встрече с "Вашингтон Кэпиталз". Матч завершился с результатом 5:3.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET