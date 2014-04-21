Гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:2.

Команда "Колорадо Эвеланш" на выездном матче обыграла "Анахайм Дакс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась с результатом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) в пользу гостей площадки. В составе проигравшего клуба шайбы в ворота оппонентов забросили на 23 и 54 минутах спортсмены Лео Карлссон и Алекс Киллорн. От победителей голы реализовали на 27, 31, 44 и 59 минутах игры Паркер Келли, российский нападающий Валерий Ничушкин, Кайл Макар и Натан Маккиннон.

Форвард из России Ничушкин также оформил одну результативную передачу. Хоккеист забросил свою десятую шайбу в текущем сезоне. НХЛ. На данный момент на его счету записано 15 очков (за 10 голов и пять голевых передач) в 18 проведенных матчах. Ранее спортсмен пропустил старт регулярного чемпионата из-за прохождения программы помощи игрокам НХЛ.

В настоящее время "Колорадо" расположилось на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 40 очками по итогам 35 проведенных матчей. "Анахайм" с 28 очками находится на седьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

"Колорадо" выиграл у "Сан-Хосе", Ничушкин забросил девятую шайбу в сезоне.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET