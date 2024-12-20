"Колорадо" выиграл у "Сан-Хосе", Ничушкин забросил девятую шайбу в сезоне

Игра завершилась со счетом 4:2.

Команда "Колорадо Эвеланш" обыграла представителей "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая игра завершилась с результатом 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) в пользу гостей арены. За клуб победителей отличились голами в воротах оппонентов на 4, 49, 54 и 59 минутах матча российский форвард Валерий Ничушкин, Микко Рантанен и Йоэль Кивиранта (реализовал дубль). У "Сан-Хосе" голы противникам реализовали на 25 и 30 минутах спортсмены Карл Грундстрём и Уильям Эклунд.



Валерий Ничушкин забросил свою девятую шайбу в текущем сезоне НХЛ. В текущий момент на счету россиянина записано 13 (9 голов и четыре результативные передачи) в 17 проведенных матчах. Нападающие "Шаркс" Николай Коваленко и Шакир Мухамадуллин результативными действиями не отметились. Вратарь от "Сан-Хосе" Александр Георгиев отразил 27 бросков по воротам команды из 31. Также Коваленко и Георгиев провели свой первый матч против бывшей команды с момента обмена из "Колорадо", который состоялся 9 декабря.

Сейчас "Колорадо" с 38 очками находится на четвертом месте в турнирном списке Центрального дивизиона. "Сан-Хосе" с 27 очками располагается на последней строчке Тихоокеанского рейтинга.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET