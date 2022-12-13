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Гол и передача Бучневича помогли "Сент-Луису" одержать победу "Калгари"

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Хоккеист стал третьей звездой матча.

"Сент-Луис" обыграл в овертайме "Калгари" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич был признан третьей звездой матча. Россиянин открыл счет в первом периоде, а также отдал голевую передачу на Джордана Кайру.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 33 матча, забросил 14 шайб и отдал 22 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Ванкувер"

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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