Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Ванкувер"

"Питтсбург" добился волевой победы над "Ванкувером" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин стал первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота "Ванкувера". Также хоккеист отдал две голевых передачи на Джейсона Цукера и Рикарда Раккеля.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 40 матчей, забросил 14 шайб и отдал 25 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" выиграл у "Миннесоты", Панарин забросил победный буллит.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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