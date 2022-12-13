Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Ванкувер"

Хоккеист также отдал две голевых передачи.

"Питтсбург" добился волевой победы над "Ванкувером" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин стал первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота "Ванкувера". Также хоккеист отдал две голевых передачи на Джейсона Цукера и Рикарда Раккеля.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 40 матчей, забросил 14 шайб и отдал 25 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" выиграл у "Миннесоты", Панарин забросил победный буллит.

Видео: YouTube / SPORTSNET