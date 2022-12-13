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"Рейнджерс" выиграл у "Миннесоты", Панарин забросил победный буллит

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На счету форварда 45 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграл "Миннесоту" в серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин не набрал очков по итогам встречи, однако забросил победный буллит в ворота гостей. Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил одну из шайб, однако не смог реализовать свой послематчевый бросок.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 42 матча, забросил 11 шайб и отдал 34 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Коламбусом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк миннесота уайлд, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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