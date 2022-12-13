Четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Коламбусом"

Россиянин стал первой звездой матча.

"Тампа" обыграла "Коламбус" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой встречи. Россиянин отметился дублем в ворота гостей. Он также помог отличиться Нику Полу и Брейдену Пойнту.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 39 матчей, забросил 16 шайб и отдал 43 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Аризону".

Видео: YouTube / SPORTSNET