Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Аризону"

Матч закончился со счетом 4:1.

Результативная передача российского нападающего Евгения Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Аризону" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч проводился на ледовой арене города Темпе. Встреча завершилась с результатом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу гостей. Дубль со стороны команды победителей на 26 и 30 минутах забил спортсмен Джейк Гюнцель. Также по шайбе в ворота оппонентов забросили на 15 и 59 минутах Джейсон Цукер и Джефф Картер. От "Аризоны" единственным голом на шестой минуте отметился Барретт Хэйтон. Таким образом "Пингвинз" одержали свою первую победу в текущем турнире НХЛ после шести поражений подряд. Серия поражений "Аризоны" продлилась до пяти матчей кряду.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

