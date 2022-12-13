"Вашингтон" выиграл у "Коламбуса" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 1:0.

"Вашингтон" Кэпиталз выиграл у "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на ледовой арене "Кэпитал Уан-Арена" в Вашингтоне. Матч завершился с результатом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственную шайбу в игре оппонентам забросил спортсмен по имени Эрик Густафссон. Защитнику ассистировали Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Российский нападающий и капитан столичной команды Александр Овечкин, а также его соотечественники форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями во время игры. В настоящее время "Вашингтон" располагается на пятом месте в рейтинге Восточной конференции НХЛ. Клубу удалось набрать 52 очка за проведенные матчи. "Коламбус" сейчас находится последнем месте в той же конференции. В его активе - 26 баллов.

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Видео: YouTube / SPORTSNET