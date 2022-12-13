Передача Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Миннесоту"

На счету форварда 34 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич поучаствовал в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Брэйдена Шенна, забросившего третью шайбу в ворота хозяев в концовке встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 32 матча, забросил 13 шайб и отдал 21 голевую передачу.

Ранее мы сообщали, что шайба Задорова помогла "Калгари" обыграть "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET