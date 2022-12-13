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Шайба Задорова помогла "Калгари" обыграть "Айлендерс"

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Защитник забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Калгари" обыграл "Айлендерс" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Защитник "Калгари" Никита Задоров помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился третьей заброшенной шайбой в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 40 матчей, забросил шесть шайб и отдал три голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Аризону".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита задоров, хк калгари флеймз, хк нью-йорк айлендерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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