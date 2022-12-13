Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Аризону"

Его признали второй звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Аризоной" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал второй звездой встречи. Россиянин оформил две голевые передачи. Он помог отличиться Брейдену Пойнту и Стивену Стэмкосу.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 35 матчей, забросил 13 шайб и отдал 40 голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET