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Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Аризону"

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Его признали второй звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Аризоной" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал второй звездой встречи. Россиянин оформил две голевые передачи. Он помог отличиться Брейдену Пойнту и Стивену Стэмкосу.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 35 матчей, забросил 13 шайб и отдал 40 голевых передач.

Ранее мы сообщали что хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Монреалем".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк аризона койотис, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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