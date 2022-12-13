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Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Монреалем"

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На счету форварда 26 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" разгромил "Монреаль" со счетом 9:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Россиянин отметился хет-триком в ворота гостей. Его одноклубник, Евгений Кузнецов, отдал три голевых передачи.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 39 матчей, забросил 26 шайб и отдал 19 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Малкин обогнал Федорова в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк монреаль канадиенс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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