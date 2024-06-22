Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу "Эдмонтона".

Фанаты "Эдмонтона" спели про Бобровского во время гимна США. Инцидент произошел во время нахождения команды "Флорида Пантерз" в гостевом матче, организованном на стадионе у "Эдмонтон Ойлерз" в рамках шестого матча финальной серии Кубка Стэнли - 2024. По результатам пяти матчей в серии до четырех побед в счете ведет "Флорида" (3-2). В шестой ледовой встрече счет открыли представители "Эдмонтона". На восьмой минуте игры автором шайбы в воротах соперников стал спортсмен Уоррен Фегеле. Перед началом матча во время исполнения национального гимна США фанаты клуба-хозяев арены скандировали имя российского голкипера "Флориды" Сергея Бобровского. Также фанаты "Ойлерз" пели про россиянина во время первого периода.

Встреча завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). В составе "нефтяников" голы реализовали на 8, 21, 39, 57 и 57 минутах Уоррен Фегеле, Адам Хенрик, Зак Хайман, Райан Маклауд и Дарнелл Нерс. Со стороны оппонентов единственным автором гола стал на 42 минуте Александр Барков. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский успешно отразил 16 бросков из 19 по воротам своей команды. Нападающий от "Пантерз" Владимир Тарасенко совершил один бросок в створ ворот, а также заблокировал один бросок и провел один силовой прием. Защитник со стороны "пантер" Дмитрий Куликов запомнился зрителям игры голевой передачей.

Шайба Тарасенко не помогла "Флориде" уйти от разгромного поражения от "Эдмонтона".

Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом