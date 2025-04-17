В США самолет United Airlines совершил экстренную посадку из-за кролика в двигателе

Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Самолет американской авиакомпании United Airlines экстренно сел в городе Денвере из-за кролика, попавшего в один из двигателей. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала ABC News. В СМИ уточнили, что пассажирский лайнер Boeing 737-800 следовал по маршруту "Денвер - Эдмонтон" На его борту находились 153 клиента и шестеро членов экипажа. Вскоре после взлета в одном из двигателей воздушного судна произошло возгорание. Борт вынужден был вернуться в аэропорт, а затем совершить аварийную посадку. данный инцидент связан с тем, что в турбину засосало кролика, что и привело к пожару.

Несколько мгновений из двигателя вырывались языки огня, а за ними — огромный огненный шар. пассажир Скотт Вульф в комментарии для телеканала ABC

Самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Денвера. Пострадавших в результате данного происшествия нет. Пассажиры вылетели в Эдмонтон на другом самолете. В настоящее время Федеральное управление гражданской авиации США проводит специальное расследование. Иностранные чиновники из профильного ведомства указали, что инцидент с самолетом United Airlines стал четвертым задокументированным случаем попадания кролика в турбину.

Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем.

Фото и видео: Telegram / РБК. Новости Главное