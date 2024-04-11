Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем

Никто не пострадал на пассажирском рейсе, следовавшем из Зырянки.

Российский самолет Ан-24 от компании-перевозчика "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск 15 апреля, благополучно сел с одним работавшим двигателем. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы компании-оператора. Специалисты пояснили, что в результате инцидента никто не пострадал. благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа в 14:29 дня по местному времени (в 8.29 утра 16 апреля по московскому времени) самолет успешно приземлился в воздушной гавани на места назначения. Сейчас по факту произошедшего межрегиональном территориальноым управлением Росавиации ведется проверка.

При выполнении рейса № ЯП 286 на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить егою пресс-служба "Полярных авиалиний"

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости