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Передача Гаврикова не помогла "Лос-Анджелесу" уйти от поражения в игре с "Эдмонтоном"

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Его команда вылетела из Кубка Стэнли.

"Лос-Анджелес" уступил "Эдмонтону" со счетом 3:4 в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков отметился голевой передачей. Он помог Алексу Лаферрье забросить первую шайбу в ворота хозяев. Счет в серии стал 4:1 в пользу "Эдмонтона". "Лос-Анджелес" завершил свое выступление на турнире.

В нынешнем плей-офф Кубка Стэнли Владислав Гавриков провел пять матчей и набрал одно очко.

Ранее мы сообщали, что шайба Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владислав гавриков, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, хк лос-анджелес кингз, хк эдмонтон ойлерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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