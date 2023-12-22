Передача Гаврикова не помогла "Лос-Анджелесу" уйти от поражения в игре с "Эдмонтоном"

Его команда вылетела из Кубка Стэнли.

"Лос-Анджелес" уступил "Эдмонтону" со счетом 3:4 в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков отметился голевой передачей. Он помог Алексу Лаферрье забросить первую шайбу в ворота хозяев. Счет в серии стал 4:1 в пользу "Эдмонтона". "Лос-Анджелес" завершил свое выступление на турнире.

В нынешнем плей-офф Кубка Стэнли Владислав Гавриков провел пять матчей и набрал одно очко.

Ранее мы сообщали, что шайба Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET