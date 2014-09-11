Волейбольного тренера Владимира Алекно оштрафовали на 100 тыс. рублей

За мат против судьи.

Главный тренер петербургского волейбольного клуба "Зенит" Владимир Алекно подвергнут денежному взысканию за использование ненормативной лексики. Информация о решении дисциплинарно-этической комиссии опубликована на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Инцидент произошел 15 февраля во время игры против белгородского клуба "Белогорье". Алекно допустил нецензурные и оскорбительные выражения в адрес официального лица матча. Комиссия ВФВ рассмотрела материалы дела 24 февраля и назначила штраф в размере 100 тыс. руб.

Владимиру Алекно 59 лет. Специалист является рекордсменом по количеству выигранных титулов чемпионата России в тренерской карьере. Под его руководством казанский "Зенит" девять раз становился чемпионом страны, московское "Динамо" — один раз.

В 2012 году сборная России под руководством Алекно завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне. Годом ранее национальная команда с этим тренером выиграла Мировую лигу и Кубок мира.

Ранее Семак высказался о регулярных опозданиях Вендела.

Фото: pxhere