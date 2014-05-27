В Петербурге задержан экс-глава Федерации вольной борьбы за убийство криминального авторитета в 90-е

Владимир Кулибаба задержан за двойное убийство в 1993 году.

Во вторник, 7 декабря, стало известно о задержании Владимира Кулибабы, который в начале 2000-х был помощником председателя Олимпийского комитета России и возглавлял Федерацию вольной борьбы в Петербурге. Издание 78.ru сообщает, что задержанного обвиняют в двойном убийстве.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства. Кулибабу подозревают в убийстве, которое было совершено 16 августа 1993 года. Тогда неизвестные мужчины, спрятавшись в кустах сквера, расстреляли "Митсубиси" у дома №16 по улице Фрунзе. В результате погибли двое мужчин, в том числе криминальный авторитет Игорь Савин по прозвищу Кувалда. Следствие предполагает, что убийство было совершено, чтобы помочь криминальному авторитету Константину Яковлеву, он же Костя Могила. Кулибаба, вероятно, хотел таким образом доказать Яковлеву свою преданность, чтобы стать приблеженным к авторитету в группировке.

В 2010 году задержанный уже был арестован по подозрению в организации убийства гендиректора охранного предприятия "Каскад" Вадима Чечеля. Тогда его признали невиновным.

Фото: Piter.tv