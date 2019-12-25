Краснодарскую судью Хахалеву лишили полномочий

Решение можно оспорить в Верховном суде.

Краснодарскую судью Елену Хахалеву лишили полномочий. Решение о досрочном лишении статуса приняла высшая квалификационная коллегия судей России. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Отмечается, что с просьбой лишить Хахляеву полномочий обратился президиум совета судей Российской Федерации.

ВККС отметила, что у Хахляевой было 128 дней прогулов — некоторые из них оказались вылетами в Москву и Абхазию в командировки без официальных разрешений. На заседание коллегии сама "золотая судья" Хахляева не явилась. Её представитель заявил, что отъезды судьи устно согласовывались с председателем суда или его замом. Он добавил, что поездки в столицу были необходимы для обсуждения судебной практики.

Коллегия приняла решение привлечь Хахляеву к дисциплинарной ответственности. Она досрочно прекратит полномочия. Также её лишили первого квалификационного класса судьи.

Решение можно оспорить в Верховном суде.

Ранее судья Хахляева пожаловалась Путину на травлю.