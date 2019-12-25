Троллейбусное движение по Тульской улице от Суворовского проспекта временно закроют

С раннего утра 3 июля — с 5:20 — в северной столице временно ограничено движение троллейбусных маршрутов по Тульской улице в районе пересечения с Суворовским проспектом. Причиной стала необходимость проведения ремонтных работ на инженерных коммуникациях. Эта информация предоставлена СПб ГУП "Горэлектротранс".
Изменения в движении троллейбусов:
— Маршрут №7 проходит от Петровской площади, используя Александровский мост;
— Номер маршрута №16 идет от площади Бехтерева, тоже направляясь по мосту имени Александра Невского;
— Автобус №33 следует через Суворовский проспект и далее переходит на тот же мост Александра Невского.
Ранее мы сообщили о том, что трамвайное движение по Купчинской улице у Пловдивской будет приостановлено до 7 июля.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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