Трамвайное движение по Купчинской улице у Пловдивской будет приостановлено до 7 июля

Расписание временно изменится из-за ремонтных работ на участках трамвайных линий.

В Северной столице из-за ремонтных работ на участках трамвайных линий временно изменится расписание движения городского электротранспорта. С 15 часов 4 июля до часа ночи 7 июля будет приостановлена эксплуатация трамваев на отрезке Купчинской улицы, примыкающем к Пловдивской улице, сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Изменение маршрута затронет следующие линии:

— Трамвай №25: отправляясь от остановки "станция метро „Купчино"", транспорт проследует по улицам Ярослава Гашека и Бухарестской, после чего вернётся на обычный маршрут вплоть до конечного пункта на улице Марата.

— Трамвай №43: аналогичный путь следования от станции метро "Купчино": по указанным выше улицам, затем возвращение на привычную трассу до конечной точки на остановке "станция метро „Московские Ворота"".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запустят новый трамвай на время реконструкции станции метро "Парк Победы".

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" (носит иллюстративный характер)