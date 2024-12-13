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Порядка 50 садов и скверов благоустроят в Петербурге в этом году
Сегодня, 9:23
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Порядка 50 садов и скверов благоустроят в Петербурге в этом году

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Также представители Общественного совета при комитете по благоустройству осмотрели сад-трансформер на Московской площади.

В 2025 году в Петербурге планируют благоустроить 50 садов и скверов. Об этом пишет 3 июля телеканал "Санкт-Петербург"

Также представители Общественного совета при городском комитете по благоустройству осмотрели сад-трансформер на Московской площади. Напомним, пространство открылось почти месяц назад. В клумбах распустились петунии, бегонии, тагетесы, скоро зацветут и 72 липы. Главная особенность – искусственно созданный рельеф. 

То, что здесь сейчас появились элементы озеленения – эта зеленая зона, которая отгораживает от транзита, от Московского проспекта, – это замечательно. Честно говоря, я очень рад, что подобные объекты появляются по всему городу. 

Андрей Суровенков, член Общественного совета при комитете по благоустройству Петербурга 

Ранее на Piter.TV: сквер Николая Львова в Петербурге благоустроят в этом году. 

Фото: Piter.TV 

Теги: сады, скверы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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