Порядка 50 садов и скверов благоустроят в Петербурге в этом году

Также представители Общественного совета при комитете по благоустройству осмотрели сад-трансформер на Московской площади.

В 2025 году в Петербурге планируют благоустроить 50 садов и скверов. Об этом пишет 3 июля телеканал "Санкт-Петербург".

Также представители Общественного совета при городском комитете по благоустройству осмотрели сад-трансформер на Московской площади. Напомним, пространство открылось почти месяц назад. В клумбах распустились петунии, бегонии, тагетесы, скоро зацветут и 72 липы. Главная особенность – искусственно созданный рельеф.

То, что здесь сейчас появились элементы озеленения – эта зеленая зона, которая отгораживает от транзита, от Московского проспекта, – это замечательно. Честно говоря, я очень рад, что подобные объекты появляются по всему городу. Андрей Суровенков, член Общественного совета при комитете по благоустройству Петербурга

Ранее на Piter.TV: сквер Николая Львова в Петербурге благоустроят в этом году.

Фото: Piter.TV