Инфографика: в 2025 году в Петербурге построили 113 школ, детских садов и поликлиник

В прошлом году город получил рекордное количество объектов социальной инфраструктуры — 113 зданий и сооружений различного назначения. Больше всего построили образовательных учреждений: 25 детских садов, 26 школ, два колледжа и ещё два совмещённых объекта (например, школа + детский сад). Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Медицина тоже не отставала. Среди 24 новых объектов — центр хирургии врождённых пороков, две станции скорой помощи в Красном Селе и Петергофе, два корпуса для Детской городской больницы № 40, а также две поликлиники, построенные за бюджетный счёт, и ещё пять — за счёт инвесторов. Плюс открылись 12 кабинетов врачей общей практики.

Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Кроме того, в городе появились пять современных центров социального обслуживания, 10 культурных учреждений, три спортивных комплекса, семь объектов транспортной инфраструктуры и даже один жилой дом. Не забыли и про безопасность: построили шесть зданий для правоохранителей.

Важная деталь: больше половины объектов (65%) возвели за счёт внебюджетных источников, то есть инвесторов. Остальные 35% — по Адресной инвестиционной программе города.

В 2026 году стройка не останавливается: в планах — ввести в эксплуатацию ещё более 80 социальных объектов.

Фото: Piter.tv