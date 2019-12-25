Семак рассказал о возвращении Вендела в расположение "Зенита"

Трансфер полузащитника в "Ботафого" был сорван.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о возвращении полузащитника Вендела в расположение команды. Его слова приводит пресс-служба сине-бело-голубых.

Отметим, что 27-летний бразилец должен был перейти в "Ботафого" по окончании минувшего сезона. Однако трансфер сорвался из-за финансовых проблем клуба из Бразилии. Семак отметил, что в ближайшее время Вендел появится в команде.

Вендел играет в "Зените" с 2020 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал четырехкратным чемпионом России. В минувшем сезоне он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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Фото: fc-zenit.ru