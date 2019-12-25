С 1 января россияне смогут оформить налоговый вычет за занятие спортом

Для возврата средств необходимо предоставить кассовый чек и договор, подтверждающие "расходы на спорт".

Начиная с 1 января граждане РФ смогут оформить новый налоговый вычет за занятие спортом. Об этом в интервью агентству "Прайм" заявил ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Юрий Захаров.

По словам специалиста, "спортивный вычет" поможет россиянам экономить до 15,6 тысяч рублей ежегодно. Право на него имеют граждане, которые достигли совершеннолетия и платят НДФЛ. Уточняется, что для получения вычета требуется, чтобы организация, которая предоставляет услуги, была включена в специальный перечень, а физкультура и спорт являлись основным видом ее деятельности.

"Спортивный вычет" можно будет получить в том случае, если максимальная сумма годовых затрат на услуги не превышала 120 тысяч рублей. Его смогут также оформить родители на своих несовершеннолетних детей.

Для возврата средств необходимо предоставить кассовый чек и договор, которые подтверждают "расходы на спорт".

Ранее российский президент Владимир Путин внес в Государственную Думу проект базового закона "О гражданстве РФ".

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