  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве
Сегодня, 10:54
156
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве

0 0

Законопроектом предусматривается прекращение гражданства за совершение тяжких преступлений.

Российский президент Владимир Путин внес в Государственную Думу проект базового закона "О гражданстве РФ". Документ размещен в электронной базе парламента.

Законопроект предлагает предоставить главе государства больше полномочий по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение гражданства России. Так, например, в перечень попадают ветераны Великой отечественной войны, а также люди, имеющие заслуги перед РФ или навыки и квалификации, полезные для страны.

Кроме того, документ вводит институт прекращения гражданства России вместо отмены решений о приеме в него. В частности, предусматривается прекращение гражданства за совершение тяжких преступлений.

Уточняется, что инвесторы, а также семьи без детей не смогут претендовать на упрощенное приобретение гражданства РФ.

Ранее Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, гражданство рф, законопроект
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии