Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве

Законопроектом предусматривается прекращение гражданства за совершение тяжких преступлений.

Российский президент Владимир Путин внес в Государственную Думу проект базового закона "О гражданстве РФ". Документ размещен в электронной базе парламента.

Законопроект предлагает предоставить главе государства больше полномочий по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение гражданства России. Так, например, в перечень попадают ветераны Великой отечественной войны, а также люди, имеющие заслуги перед РФ или навыки и квалификации, полезные для страны.

Кроме того, документ вводит институт прекращения гражданства России вместо отмены решений о приеме в него. В частности, предусматривается прекращение гражданства за совершение тяжких преступлений.

Уточняется, что инвесторы, а также семьи без детей не смогут претендовать на упрощенное приобретение гражданства РФ.

Ранее Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение.

Фото: kremlin.ru