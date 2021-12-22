Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение

Наказанием станет штраф, либо обязательные работы.

Госдума приняла законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение. Теперь будет установлена уголовная ответственность за превышение допустимой скорости на величину более 60 километров в час, либо выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления. Исключением являются случаи объезда препятствия.

Наказанием за агрессивное вождение будет штраф о 200 до 300 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 480 часов. Наказанием могут стать также принудительные работы на срок до двух лет, либо срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Однако данные нормы не распространяются на нарушения, которые будут выявлять дорожные камеры.

Ранее мы писали, что Турция разрешила экстренное использование вакцины "Турковак".

Видео: Госдума РФ